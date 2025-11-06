Haberler

Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket
Galatasaray'ın Ajax karşısındaki tarihi 3-0'lık galibiyetinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar büyük coşku yaşarken maçın bitiminde ilginç bir olay yaşandı. Saha kenarında yorumculuk yapan Sabri Sarıoğlu, taraftarlara üçlü çektirdi.

  • Galatasaray, Ajax deplasmanında 3-0 galip geldi.
  • Sabri Sarıoğlu, Galatasaray taraftarlarının çağrısı üzerine saha kenarında üçlü hareket yaptı.
  • Sabri Sarıoğlu'nun üçlü hareketi sosyal medyada viral oldu.

Galatasaray'ın Ajax deplasmanındaki tarihi 3-0'lık galibiyetinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlerde büyük coşku yaşadı. Saha kenarında yorumculuk yapan Sabri Sarıoğlu, taraftarların çağrısına kayıtsız kalmadı.

TARAFTARLAR "SABRİ, BURAYA!" DİYE TEZAHÜRAT YAPTI

Johan Cruyff Arena'da Galatasaray taraftarları maçın bitimiyle birlikte Sabri Sarıoğlu'na tezahüratlarla seslendi. "Sabri, buraya!" sesleri tribünleri inletti.

SABRİ SARIOĞLU'NDAN ÜÇLÜ ŞOV

Taraftarların çağrısına karşılık veren Sabri Sarıoğlu, saha kenarına gelerek meşhur üçlü hareketini yaptırdı. O anlar büyük coşkuyla karşılanırken, tribünlerde "Sabri Reis!" tezahüratları yükseldi.

GÜNDEM OLDU

Sabri Sarıoğlu'nun üçlü çektirdiği anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Galatasaraylı taraftarlar, paylaşımların altına "Sabri yine farkını gösterdi" ve "Bu ruhu özlemişiz" yorumlarını yaptı. Ajax galibiyetinin ardından hem sahadaki futbolcular hem de Sabri Sarıoğlu'nun tribün şovu, Galatasaray camiasında unutulmaz bir gece yaşattı.

