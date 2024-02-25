Rıza Morova kimdir? Rıza Morova kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

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RIZA MOROVA KİMDİR?

1961 İstanbul doğumlu olan Rıza Tevfik Morova, Galatasaray Lisesi 112. Dönem mezunudur. Lehigh Üniversitesi Mühendislik, Rhode Island Üniversitesi Ekonomi bölümlerini bitiren Morova; Enersis Enerji Sistemleri, Morova Grup Romanya, Brunata TR şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda San Marino Cumhuriyeti Türkiye Fahri Başkonsolosudur. Galatasaray Kulübü ve Galatasaraylılar Derneği Divan üyesi olan Morova, evli ve 2 kızbabasıdır. Kızı Defne de Galatasaray ve Milli Takım binicisi. Türkiye'de Galatasaray binicisi olarak çeşitli dereceleri yanında Milli Takım ile 2003 Balkan şampiyonluğuna sahip. Ayrıca hala TBF sayfasında GS lisanslı binicisi olarak yer almaktadır.