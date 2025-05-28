Real Betis Chelsea maçı kaç kaç, bitti mi? (MAÇ SONUCU)

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REAL BETİS CHELSEA MAÇI KAÇ KAÇ?

Real Betis Chelsea maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

REAL BETİS CHELSEA MAÇI CANLI İZLE

Real Betis Chelsea maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

REAL BETİS CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Betis Chelsea maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

REAL BETİS CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Betis Chelsea maçı Wroclaw'da, Stadion Slaska Wroclaw Stadyumu'nda oynanacak.