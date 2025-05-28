Real Betis Chelsea maç özeti ve golleri! (VİDEO) Real Betis Chelsea geniş özeti, golleri kim attı?

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REAL BETİS CHELSEA MAÇ ÖZETİ

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REAL BETİS CHELSEA ÖZET

Real Betis Chelsea maç özetini maçın ardından TRT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

REAL BETİS CHELSEA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Real Betis Chelsea maçı 1-0'lık Real Betis üstünlüğüyle devam ediyor.

REAL BETİS CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Real Betis Chelsea maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.