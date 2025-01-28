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Rashford Fenerbahçe'ye gelecek mi?

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Fenerbahçe, uzun süredir uğraş verdiği Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı ve imza için İstanbul'a getirdi. Brezilyalı yıldızı karşılayan isim sportif direktör Mario Branco oldu. Branco, en az Talisca kadar ilgi gördü. Peki, Rashford Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaşırken sarı-lacivertli taraftarlar, Brezilyalı yıldızı havaalanında karşılayan sportif direktör Mario Branco'dan Marcus Rashford'u istedi. Taraftarlar, Talisca'yı uğurladıktan sonra Branco'nun etrafını sararak hep bir ağızdan Rashford tezahüratı yaptı. O anlar kısa sürede viral oldu. Rashford Fenerbahçe'ye gelecek mi?

RASHFORD FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Portekizli futbol adamı, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanan Talisca'yı uğurladıktan sonra Fenerbahçeli taraftarlar tarafından adeta esir alındı. Anderson Talisca'yı karşılamak için Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen taraftarlar, sportif direktör Mario Branco'nun Manchester United forması giyen Marcus Rashford'u transfer etmesi için topluca tezahürat yaptı. Branco ise bu tezahüratlara gülümseyerek karşılık verdi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ndeki o anlar, sosyal medyada büyük ilgi görürken Fenerbahçeli futbolseverler, X'te #RashfordFenere hashtag'iyle birçok paylaşım yaptı.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE

Relevo'da yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Manchester United'dan Marcus Rashford için devrede. İki kulübün İngiliz futbolcu için yürüttüğü görüşmelerde henüz bir ilerleme kaydedemediği belirtildi. Rashford'ın da acele etmediği ve tüm teklifleri değerlendirdiği aktarıldı.

RASHFORD'UN PERFORMANSI

Marcus Rashford, son oynanan Fulham maçı da dahil olmak üzere Manchester United'ın son 11 maç kadrosuna alınmadı. Bu sezon takımı ile 24 maça çıkan 27 yaşındaki İngiliz yıldız, söz konusu karşılaşmalarda 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

Rashford Fenerbahçe'ye gelecek mi?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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