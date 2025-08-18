Rafa Silva Eyüpspor golü izle (VİDEO)

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rafa Silva, 90+6. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirerek galibiyeti getiren isim oldu. Müsabaka sonrası sosyal medyada en çok konuşulan pozisyon, Silva'nın soğukkanlılıkla ceza sahasına girip topu ağlara gönderdiği an oldu. Bu unutulmaz anı izlemek isteyenler için, gol videosu haber sitelerinde ve YouTube üzerinden paylaşıma sunuldu. " Rafa Silva'nın Eyüpspor'a attığı gol video izle" bağlantısı yoğun ilgi görüyor.

RAFA SILVA GOLÜ

90+6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rakip yarı sahanın ortalarında topu alan Paulista'nın pasında Rafa Silva sağdan içeri girerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

RAFA SILVA GOLÜ VİDEO İZLE

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ

11. dakikada Beşiktaş'ta Rafa Silva ön alan baskısıyla topu kazandı. Rashica, önünde kalan topta kaleyi düşündü ancak sert şut dışarı gitti.

17. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Abraham'ın pasının ardından ceza sahasında topla buluşan Orkun Kökçü'nün Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kalmasıyla Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. 19. dakikada topun başına geçen Abraham, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

Beşiktaş etkili geldi. 27. dakikada Rafa Silva'nın rabona vuruşu üstten dışarı çıktı.

29. dakikada Thiam ile Eyüpspor skora eşitliği getirdi. Kerem Demirbay'ın kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen

Claro'dan seken topu Thiam kafayla tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

39. dakikada Rashica rakip kaleyi yokladı, Felipe'nin müdahalesi sonrası top az farkla kornere gitti. İzlemek için tıklayın!

61. dakikada Rafa Silva ceza sahasına girmeden şutunu çekti kaleci gole izin vermedi.

71. dakikada Rafa Silva, mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.

77. dakikada Beşiktaş, Joao Mario ve Uduokhai ile gole yaklaştı. Mario'nun şutu savunmadan sekerken Uduokhai'nin kafa vuruşunu Felipe kurtardı.

