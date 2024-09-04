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Rabiot'un annesi kimdir? Rabiot'un annesi Mamma Veronique menajer mi?

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Juventus'un yıldızı Adrien Rabiot'un menajerliğini annesi Veronique Rabiot yapıyor. Peki, Rabiot'un annesi kimdir? Rabiot'un annesi menajer mi?

abiot'un annesi ve menajeri olan Mamma Veronique, transfer süreçlerinde aktif rol alıyor. Peki, Rabiot'un annesi kimdir? Rabiot'un annesi menajer mi?

RABİOT'UN ANNESİ KİMDİR?

Doğum: 1959 (65 yaşında)

Rabiot'un annesi Veronique Rabiot'tur. Veronique Rabiot aynı zamana Rabiot'un menajeridir.

Adrien Rabiot'un kariyerini yönlendiren isimlerin başında gelen Veronique Rabiot, geçmişte birçok farklı olayla ismini spor dünyasına duyurmuştu.

Son olarak bu yaz transfer döneminde adını bir kez daha duyuran Veronique Rabiot, iddialara göre oğlunun Paris Saint Germain'de oynamasını istediği için Liverpool'dan gelen teklifi reddetmişti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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