Orta saha transferi planlayan Galatasaray'da gündemdeki isimlerden biri de Adrien Rabiot olduğu ileri sürüldü Peki, Rabiot Galatasaray'da mı? Galatasaray Rabiot'u aldı mı?

GALATASARAY RABİOT'U ALDI MI?

Rabiot'un Galatasaray'a transferi konusunda çelşitli iddialar gündeme gelirken konu hakkında henüz resmi açıklama gelmedi.

RABİOT KİMDİR?

Doğum: 3 Nisan 1995 (29 yaşında), Saint-Maurice

Adrien Rabiot (d. 3 Nisan 1995), Fransız millî futbolcudur. Serie A kulüplerinden Juventus forması giymektedir. Saint-Maurice, Val-de-Marne doğumlu oyuncu orta sahada görev yapmaktadır.