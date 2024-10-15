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Qnb Finansbank çöktü mü? Qnb Finansbank mobil neden girilmiyor, problem mi var 15 Ekim Salı!

Qnb Finansbank çöktü mü? Qnb Finansbank mobil neden girilmiyor, problem mi var 15 Ekim Salı!
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QNB Finansbank internet bankacılığı çöktü mü, neden hata veriyor merak ediliyor. QNB Finansbank kullanıcıları tarafından yaşanan sistemsel arıza sonucu QNB internet bankacılılığı çöktü mü, neden açılmıyor? QNB Finansbank internet bankacılığı açma konu başlıkları gündeme taşındı.

QNB Finansbank internet bankacılığı çöktü mü? QNB Finansbank kullanıcıları tarafından yaşanan sistemsel arıza sonucu QNB internet bankacılılığı çöktü mü, neden açılmıyor? QNB Finansbank internet bankacılığı açma konu başlıkları gündeme taşındı. İşte detaylar...

QNB FİNANSBANK İNTERNET BANKACILIĞI SORUN MU VAR?

QNB Finansbank'ta gün içerisinde sorun yaşanıyor. En çok bildirilen sorunlar Mobil bankacılık, Kredi kartı ve Online giriş sorunu. Downdetector verilerine göre gün içerisinde problem yaşayanların raporlarına göre grafik şu şekildedir:

Qnb Finansbank çöktü mü? Qnb Finansbank mobil neden girilmiyor, problem mi var 15 Ekim Salı!downdetector.web.tr/

Kullanıcılar sosyal medyada şikayetlerini dile getirdi. İşte bazı yorumlar:

  • "Qnb Finansbank mobile giriş yok, hata veriyor. Tam sevmeye başlayınca bir uygulamayı böyle oluyor."
  • "Ben aynı sıkıntıyı Finansbank'ta yaşamıştım. Bir şey olmadı ama devamlı biri internet üzerinde hesabıma gitmeye çalışmıştı. Sonra internete kapanınca sorun çözüldü. Uyarılar geliyordu SMS ile, Akbank'ta neden gelmemiş acaba? Üstelik SMSonay şifresi de gerekli olmalı."
  • "Qnb FinansBank Atm'lerinde sürekli bir para olmaması, bazen para bile yatırılamaması, işlemin bir türlü ilerletilememesi vb gibi sorunları yaşıyorum. Artık Atm'lerinizi bir kontrole sokup revize mi etseniz. Atm'lerinize para mı yükleseniz."
  • "Mobil bankacılıktan kredi kartı ödemesi yapamıyorum. Kart menüsü aktif değil? Sorun nedir? "
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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