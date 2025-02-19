PSV Juventus CANLI nereden izlenir? UEFA Şampiyonlar Lig PSV Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda?

PSV Juventus maçı hangi kanalda? PSV Juventus maçı öncesi PSV Juventus maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Lig'in önemli mücadelelerinden PSV Juventus maçı detayları araştırılıyor. Peki, PSV Juventus maçını hangi kanal veriyor? İşte PSV Juventus maçı yayın bilgisi haberimizde!

PSV JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

PSV ile Juventus arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TRT 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

PSV JUVENTUSMAÇI SAAT KAÇTA?

PSV Juventus maçı, 19 Şubat Çarşamba günü oynanıyor.

PSV Juventus maçı, saat 23:00'te başlayacak.

PSV JUVENTUSMAÇI KAÇ KAÇ?

PSV Juventus maçı henüz bitmedi.

PSV JUVENTUSMAÇI NEREDE OYNANACAK?

PSV ve Juventus, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Eindhoven'da, Philips Stadyumu'nda oynanacak.