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PSG - Nice maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Messi gol attı mı? Messi'nin golünü izle! 1 Ekim PSG - Nice maçının gollerini kim attı?

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PSG - Nice maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Messi gol attı mı? Messi'nin golünü izle! 1 Ekim PSG - Nice maçının gollerini kim attı?

Fransa Ligue 1'de heyacan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Messi'li Neymar'lı PSG, Nice'ı kendi evinde 2-1 mağlup etti. Maçın ardından özeti yayınlandı mı merak edildi. Peki, PSG - Nice maç özeti yayınlandı mı? PSG - Nice maç özeti linki var mı? İşte detaylar...

PSG-Nice maçı 2-1 bitti. Maçın ardından özetini izlemek isteyen seyirciler, PSG - Nice maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Messi gol attı mı? Messi'nin golünü izle! 1 Ekim PSG - Nice maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Detaylar haberimizde...

PSG-Nice maçı 1 Ekim Cumartesi saat 22:00 'da başladı.

PSG-Nice maçını Bein Sports 4 ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maçı 2-1 PSG kazandı. Maçta atılan goller şöyle:

PSG'nin golleri:

  • 28. dakika : Lionel Messi
  • 83. dakika : Kylian Mbappe

Nice'ın golleri:

  • 47. dakika : Gaetan Laborde

Maçın özetini Bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maç bittikten sonra özeti yayınlanacaktır.

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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