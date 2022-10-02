PSG - Nice maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Messi gol attı mı? Messi'nin golünü izle! 1 Ekim PSG - Nice maçının gollerini kim attı?
Gündem Haberleri
Fransa Ligue 1'de heyacan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Messi'li Neymar'lı PSG, Nice'ı kendi evinde 2-1 mağlup etti. Maçın ardından özeti yayınlandı mı merak edildi. Peki, PSG - Nice maç özeti yayınlandı mı? PSG - Nice maç özeti linki var mı? İşte detaylar...
PSG-Nice maçı 2-1 bitti. Maçın ardından özetini izlemek isteyen seyirciler, PSG - Nice maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Messi gol attı mı? Messi'nin golünü izle! 1 Ekim PSG - Nice maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Detaylar haberimizde...
PSG-Nice maçı 1 Ekim Cumartesi saat 22:00 'da başladı.
PSG-Nice maçını Bein Sports 4 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maçı 2-1 PSG kazandı. Maçta atılan goller şöyle:
PSG'nin golleri:
- 28. dakika : Lionel Messi
- 83. dakika : Kylian Mbappe
Nice'ın golleri:
- 47. dakika : Gaetan Laborde
Maçın özetini Bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maç bittikten sonra özeti yayınlanacaktır.
PSG - NİCE MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...