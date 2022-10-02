PSG - Nice maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Messi gol attı mı? Messi'nin golünü izle! 1 Ekim PSG - Nice maçının gollerini kim attı?

Fransa Ligue 1'de heyacan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Messi'li Neymar'lı PSG, Nice'ı kendi evinde 2-1 mağlup etti. Maçın ardından özeti yayınlandı mı merak edildi. Peki, PSG - Nice maç özeti yayınlandı mı? PSG - Nice maç özeti linki var mı? İşte detaylar...