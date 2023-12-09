PSG - Nantes maçı ne zaman? PSG - Nantes maçı hangi kanalda, saat kaçta?

PSG - Nantes maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, PSG - Nantes maçı hangi kanalda, saat kaçta? PSG - Nantes maçı ne zaman?

9 Aralık Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan PSG - Nantes maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. PSG - Nantes maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise PSG - Nantes CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, PSG- Nantes maçı hangi kanalda, saat kaçta? PSG- Nantes maçı ne zaman?

PSG - NANTES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

PSG ile Nantes arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, 09 Aralık Cumartesi günü saat 23:00'te başlayacak. Bu maçı Bein Sports 3 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Bein Sports 3'ü izlemek için Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanalları kullanabilir ve Türksat uydusu ile internet üzerinden şifreli olarak takip edebilirsiniz. beIN Sports Tod TV ise belirli platformlarda şifreli olarak izlenebilmektedir.