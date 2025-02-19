PSG Brest CANLI nereden izlenir? UEFA Şampiyonlar Lig PSG Brest maçı ne zaman, hangi kanalda?

Psg Brest maçı hangi kanalda? PSG Brest maçı öncesi PSG Brest maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Lig'in önemli mücadelelerinden PSG Brest maçı detayları araştırılıyor. Peki, PSG Brest maçını hangi kanal veriyor? İşte PSG Brest maçı yayın bilgisi haberimizde!

PSG BREST MAÇI HANGİ KANALDA?

B.Dortmund ile Sporting Lisbon arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TRT 1 kanalından canlı maç izlenebilecek.

PSG BREST MAÇI SAAT KAÇTA?

PSG Brest maçı, 19 Şubat Çarşamba günü oynanıyor.

PSG Brest maçı, saat 23:00'te başlayacak.

PSG BREST MAÇI KAÇ KAÇ?

PSG Brest maçı henüz bitmedi.

PSG Brest MAÇI NEREDE OYNANACAK?

PSG ve Brest, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Konferans Yayın maçı, Paris'da, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.