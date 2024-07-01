Portekiz Slovenya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Portekiz Slovenya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Portekiz Slovenya maç özeti! EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Portekiz Slovenya maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Portekiz Slovenya maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Portekiz Slovenya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Portekiz Slovenya maç özeti haberimizde...

PORTEKİZ - SLOVENYA MAÇ ÖZETİ

Portekiz Slovenya maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

PORTEKİZ - SLOVENYA MAÇI GENİŞ ÖZETİ

Portekiz Slovenya maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ - SLOVENYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Portekiz Slovenya maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

PORTEKİZ - SLOVENYA MAÇI NE ZAMANDI?

Portekiz Slovenya maçı 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü oynandı.

PORTEKİZ - SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Portekiz Slovenya maçı canlı olarak TRT 1'den yayınlandı.