Pi Network (Pi) ne kadar? Pi Network fiyat tahminleri!

Son dönemde kripto para piyasasında popüler hale gelen Pi Network (Pi), yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. "Pi Network fiyat tahminleri" ve "Pi Coin geleceği" hakkında uzmanların öngörüleri neler? 2025 ve sonrasında Pi Network fiyatı nasıl şekillenecek?

PI NETWORK NE KADAR?

Pi Network (Pi) şu anda yaklaşık 1,87 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ancak, bu fiyat birçok borsada IOU (I Owe You) tokeni olarak yer alıyor ve gerçek ana ağda listelenmiş Pi Coin fiyatını yansıtmıyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlar, Pi Network'ün ana ağında listelenmesi durumunda fiyatında hızlı değişimler olabileceğini belirtiyor. Özellikle projenin benimsenme oranı ve madencilik topluluğunun büyüklüğü Pi Coin'in gelecekteki değeri üzerinde etkili olabilir.

Pi Coin, 2025'in Şubat ayı sonunda borsalarda listelendiğinden, günlük fiyat hareketlerini analiz etmek yerine saatlik grafikler üzerinden değerlendirme yapmak daha mantıklı görünüyor.

Listelenme sonrası Pi, yaklaşık 2.90 dolara kadar yükseldi. Şu anki fiyat hareketleri dikkate alındığında, grafiklerde bir bayrak formasyonu oluştuğu görülüyor. Eğer Pi bu formasyonun üst trend çizgisini kırabilirse, kısa vadeli hedef 1.96 dolar olabilir.

Eğer piyasa olumlu seyrine devam ederse, Pi Coin'in daha önce gördüğü en yüksek seviyeleri aşması ve 2025 içinde 3.06 dolar veya piyasa koşulları elverdiği takdirde 3.54 dolara kadar yükselmesi mümkün olabilir.