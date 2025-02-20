Pi Coin, kripto para dünyasında büyük ilgi gören dijital varlıklardan biri olarak dikkat çekiyor. Piyasaya sürüldüğü günden bu yana yatırımcılar tarafından yakından takip edilen Pi Coin'in fiyatı ve transfer işlemleri merak ediliyor. Pi Coin ne kadar? ve Pi Coin nasıl aktarılır? gibi sorular, kullanıcıların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, Pi Coin ne kadar? Pi Coin nasıl aktarılır? İşte detaylar!

PI COIN NE KADAR?

20 Şubat 2025 itibarıyla Pi Coin'in ortalama fiyatı 1,26 ABD dolarıdır. Fiyat farklı borsalarda değişiklik gösterebilir. Örneğin:

Crypto.com: 1,26 ABD doları

CoinGecko: 1,06 ABD doları

Pi Coin'in fiyatı borsadan borsaya değişiklik gösterebileceği için kullanıcıların güncel verileri takip etmesi önemlidir. Fiyatları anlık olarak öğrenmek için Pi Coin'in listelendiği kripto para borsalarının resmi web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

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