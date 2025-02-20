Pi Coin borsaya girdi mi? Pi Coin hangi borsalarda listelendi?

Pi Coin'in borsalarda listelenmesiyle birlikte, yatırımcılar ve madenciler için yeni bir dönem başladı. Özellikle, Pi Coin'in değeri ve işlem hacmi konusunda güncel bilgiler merak ediliyor. Peki, Pi Coin'in mevcut fiyatı nedir ve hangi borsalarda işlem görüyor? Pi coin borsaya girdi mi?

PI COIN BORSAYA GİRDİ Mİ?

Pi Network, 2018 yılında kullanıcıların mobil cihazları üzerinden kripto para madenciliği yapabilmelerini sağlamak amacıyla kuruldu. Uzun bir test ve geliştirme sürecinin ardından, 20 Şubat 2025 tarihinde ana ağa (mainnet) geçiş yaparak Pi Coin'i resmi olarak piyasaya sürdü.

Pi Coin'in piyasaya sürülmesiyle birlikte, birçok önde gelen kripto para borsası Pi Coin'i platformlarında listelemeye başladı. Örneğin, Bitget borsası 20 Şubat 2025 tarihinde Pi Coin'i listeleyerek kullanıcıların alım satım işlemlerine açtı.

Pi Coin'in borsalarda işlem görmeye başlamasıyla birlikte, fiyatı da dinamik bir şekilde değişim gösteriyor. 20 Şubat 2025 itibarıyla, Pi Coin'in fiyatı yaklaşık 1,33 ABD doları seviyesinde işlem görüyor.