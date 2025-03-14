Payfix nedir? Payfix ne işe yarar?

Payfix, Türkiye'de faaliyet gösteren yeni nesil dijital ödeme sistemlerinden biridir. Kullanıcılarına hızlı, güvenli ve kolay para transferi imkânı sunan Payfix, özellikle banka hesabı olmayan veya alternatif ödeme yöntemleri arayan kişiler için büyük bir kolaylık sağlar. Peki, Payfix nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? İşte Payfix hesabı açma, para yatırma, çekme ve avantajları hakkında tüm merak edilenler…

PAYFIX NEDİR?

Payfix, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından lisanslı bir elektronik para kuruluşudur.

PAYFIX NE İŞE YARAR?

PayFix yaşadığımız dijital çağın yeni nesil ödeme platformudur. Gelişmiş Finans Teknolojileri sayesinde bireysel ve kurumsal olarak bütün bankacılık faaliyetleri, inovatif finans sistemleri için ihtiyaç duyduğunuz bütün altyapıyı size sağlayan, bütün ödeme ve finansla hizmetleriniz için kullanabileceğiniz mobil Dijital Ödeme Hesabıdır.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, aralarında Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Flash TV'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında olduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 49'u gözaltına alındı.