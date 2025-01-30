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Pavlovic kimdir? Pavlovic Galatasaray gelecek mi?

Pavlovic kimdir? Pavlovic Galatasaray gelecek mi?
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Galatasaray taraftarı Alvaro Morata'nın yanında AC Milan'dan Pavlovic ile Davide Calabria'nın da gelmesini istiyor. Peki, Pavlovic kimdir? Pavlovic Galatasaray gelecek mi?

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanırken heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Peki, Pavlovic kimdir? Pavlovic Galatasaray gelecek mi?

PAVLOVİC GALATASARAY GELECEK Mİ?

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanırken heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

"Alvaro Morata'yı sordum, doğrulattım. Galatasaray tarafı yüksek ihtimalle bu transferin biteceğini düşünüyor. Amsterdam'da olan Abdullah Kavukçu, Ajax maçından sonra Milano'ya hareket edecek. Pavlovic için yarın görüşme olacak. Galatasaray, Strahinja Pavlovic'i bonservisli olarak kadrosuna katmak istiyor." dedi.

PAVLOVİC KİMDİR?

Doğum: 24 Mayıs 2001 (23 yıl yaşında), Böğürdelen, Sırbistan

Strahinja Pavlovic defans pozisyonunda görev yapan Sırp millî futbolcudur. Serie A takımlarından Milan'da forma giymektedir.

Profesyonel kariyerine 2018 yılında Partizan takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Monaco, Cercle Brugge, Basel ve Red Bull Salzburg takımlarında forma giydi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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