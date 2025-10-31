Papara kapandı mı, faaliyet izni iptal edildi mi?

Yasa dışı bahis operasyonlarıyla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında mayıs ayında şirkete kayyum atanmasının ardından, Papara'ya bir olumsuz gelişme de Merkez Bankası'ndan geldi. Banka, Papara'nın elektronik para faaliyet iznini iptal etme kararı aldı.

PAPARA KAPANDI MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti.

RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANAN KARAR

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, Papara'ya 21 Nisan 2016 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararı doğrultusunda geri çekildi.

KANUNİ DAYANAK

Kararda, iptalin 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca alındığı belirtildi.