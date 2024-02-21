Özlem Denizmen kimdir? Özlem Denizmen kaç yaşında, nereli?
Özlem Denizmen, finansal okuryazarlık öncüsü, sosyal girişimci, FODER ve Para Durumu'nun kurucusu, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Danışmanı ve Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu üyesi olarak tanınmaktadır. Denizmen'in yaşamı ve biyografisi, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Özlem Denizmen kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu gibi soruların yanıtları ve daha fazlası haberimizde bulunmaktadır.
Finansal Okuryazarlık Öncüsü, Sosyal Girişimci, FODER - Kurucu Başkanı, Para Durumu - Kurucu, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Danışmanlığı ve Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu üyeliği yapan Özlem Denizmen'in hayatı merak ediliyor. Peki, Özlem Denizmen kimdir? Özlem Denizmen kaç yaşında, nereli?
ÖZLEM DENİZMEN KİMDİR?
- Özlem Denizmen, Türk iş kadını. Finansal Okuryazarlık Öncüsü, Sosyal Girişimci, FODER - Kurucu Başkanı, Para Durumu - Kurucu, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Danışmanlığı ve Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.
- Özlem Denizmen, lisans Eğitimini Cornell Üniversitesi Endüstri İşletmeciliği bölümünde tamamlamış, sonra MIT Sloan School of Management'ta MBA yapmıştır. Denizmen ayrıca, Stanford Üniversitesi'nde Etkileme Teknikleri, GE Crotonville Merkezinde Liderlik, Harvard Business School'da İleri Seviye Yönetim programlarını tamamlamıştır.
- Çalışma hayatının temeli Finansal Planlama olan Özlem Denizmen, çalışma hayatına 1994'te Amerika'da Finansal Analist olarak Merrill Lynch Yatırım Bankası'nda başlamıştır. Türkiye'deki iş hayatına Garanti Yatırım'da devam etmiş, 2000 yılından bu yana Doğuş Grubu'nda Bütçe Planlama ve Strateji Bölüm Başkanlığı görevini icra etmektedir. Ayrıca grup içinde iş geliştirme ve yatırımcı ilişkileri üzerine çeşitli görevlerde çalışmıştır. Doğuş Holding Strateji Bölüm Başkanı, Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu üyesidir.