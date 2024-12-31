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Özel İletişim Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı Özel İletişim Vergisi!

Özel İletişim Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı Özel İletişim Vergisi!
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Türkiye'de iletişim hizmetlerinde uygulanan Özel İletişim Vergisi'ne (ÖİV) yeni zam geldi. Vatandaşlar, "Özel İletişim Vergisi ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Yapılan zam oranı ve güncel vergi tutarı hakkında bilgiler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Özel İletişim Vergisi, mobil telefon hizmetleri, sabit telefon ve internet hizmetlerinden alınan önemli bir vergi türüdür. Son zamla birlikte, bu vergi oranları yeniden güncellendi ve vatandaşların iletişim faturalarına nasıl yansıyacağı gündemde. "Özel İletişim Vergisi ne kadar oldu?" sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Özel İletişim Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı Özel İletişim Vergisi fiyatı!

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Tebliğ kararına göre Özel İletişim Vergisi (ÖİV) 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 570 liraya yükseltildi.

Özel İletişim Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı Özel İletişim Vergisi!

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ KİMLERDEN ALINIYOR?

Resmi Gazete'de paylaşılan bilgilere göre, söz konusu vergi şu harcamaları kapsamakta:

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 39. maddesiyle düzenlenen Özel İletişim Vergisi uygulamasında:

a) Ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar da dâhil olmak üzere her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri,

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri,

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti,

d) Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri,

3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yayımı tarihi olan 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren %10 oranında vergilendirilecektir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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