Ozan Elektronik Para A.Ş., Türkiye'nin önde gelen elektronik para kuruluşlarından biri olarak fintech ekosisteminde dikkat çekerken, son dönemde gündeme gelen kayyum atama kararıyla yeniden tartışma konusu oldu. Peki, Ozan Elektronik Para kimin? Ozan Özerk kimdir? Ozan Elektronik Para'ya neden kayyum atandı? Detaylar haberimizde...

OZAN ELEKTRONİK PARA KİMİN?

Ozan Elektronik Para A.Ş., Türkiye'de ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösteren bir kurumdur. Şirket, Visa, Mastercard, UnionPay, BKM ve Troy gibi ulusal ve uluslararası ödeme ağlarına üyedir. Kuruluş, 2018?yılında hayata geçirilmiş ve 2019?yılında Elektronik Para Kuruluşu lisansı almıştır.

Şirketin kurucusu olarak Dr. Ozan Özerk öne çıkmaktadır. Resmî kayıtlarda kendisi şirketin kurucusu ve ana kontrol yetkilisi olarak yer almaktadır. Ancak şirketin tam ortaklık yapısı ve pay dağılımları kamuya ayrıntılı biçimde ilan edilmemiştir.

Ozan Elektronik?Para, Türkiye'de lisanslı bir elektronik para kuruluşu olup, kurucusu Dr. Ozan?Özerk'in girişimiyle kurulmuştur. Tam mülkiyet yapısı bilinmemekle birlikte, şirketin yönetiminde kilit kişi Özerk'tir.

OZAN ÖZERK KİMDİR?

Dr. Ozan?Özerk, 1979 yılında Kıbrıs Lefkoşa'da doğmuş, ailesiyle birlikte Norveç'e taşınmış ve eğitimini Norveç'te tamamlamıştır. Lise eğitimini Nordstrand Videregående Skole'de tamamlamış, tıp eğitimi alarak doktorluk stajını Narvik Hastanesi'nde yapmıştır.

Özerk, sosyal medya ve internet girişimleriyle erken yaşta iş dünyasına adım atmıştır. 2005 sonrası fintech alanına yönelmiş, Avrupa ve Türkiye merkezli çeşitli finansal teknoloji şirketlerinin kuruculuğunu yapmıştır. 2018 yılında kurduğu Ozan SuperApp ve Ozan Elektronik Para ile Türkiye'de fintech ekosisteminde önemli bir konum elde etmiştir.

Dr. Özerk, finansal katılımcılık ve eşitlik temalarını vurgulayan bir girişimci olarak tanınır. Türkiye ve Avrupa'daki fintech girişimleriyle sektörde yenilikçi bir rol üstlenmektedir.

Dr. Ozan Özerk, Kıbrıs doğumlu, Norveç eğitimli bir tıp doktoru ve fintech girişimcisidir. Ozan Elektronik?Para'nın kurucusu olarak şirketin anahtar kişisidir.

OZAN ELEKTRONİK PARA'YA NEDEN KAYYUM ATANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para A.Ş. hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Yasa Dışı Bahis", "Tefecilik" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama" suçları kapsamında soruşturma yürütmüştür. Bu soruşturma çerçevesinde MASAK ve Merkez Bankası raporları da değerlendirilmiştir.

Soruşturmada öne çıkan iddialar şunlardır:

Bahisten elde edilen gelirlerin "meşru ticari işlem" gibi gösterilerek aklandığı tespit edilmiştir.

Yüksek tutarlı para transferlerinin sanal POS cihazlarıyla gerçekleştirildiği; Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla ödemelerin engellenmediği belirlenmiştir.

Aynı kartların farklı üye işyerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bunun para aktarımı ve POS tefeciliği niteliği taşıdığı saptanmıştır.

Şirketin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu ve Londra merkezli holding üzerinden kontrol edilen başka şirketler aracılığıyla "sigorta primi" adı altında para akışı sağlandığı değerlendirilmiştir.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye kayyum atanmış ve 7 şirkete, 402 milyon TL'lik mal varlığına el konmuştur. Kayyum atanması, şirketin yasa dışı faaliyetler iddialarına karşı denetimin sağlanması ve varlıkların korunması amacıyla uygulanmıştır.