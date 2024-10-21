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Osimhen rövaşata golü Puskas ödülüne aday olacak mı?

Osimhen rövaşata golü Puskas ödülüne aday olacak mı?
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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 yendi. Sarı-kırmızılıların gollerini Icardi (2) ve Osimhen kaydetti. Peki, Osimhen rövaşata golü Puskas ödülüne aday olacak mı?

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta Victor Osimhen'in attığı nefis röveşata golü büyük beğeni aldı. Osimhen rövaşata golü Puskas ödülüne aday olacak mı?

OSİMHEN RÖVAŞATA GOLÜ PUSKAS ÖDÜLÜNE ADAY OLACAK MI?

Sarı kırmızılılar'da 78. dakika oyuna İcardi yerine bir başka dünya yıldızı Victor Osimhen oyuna girdi. Oyuna girdikten 1 dakika sonra golü bulan Osimhen ofsayta takıldı ve gol sayılmadı. Başarılı golcü, uzatma dakikalarında muhteşem bir rövaşata golü atarak skoru 3-0'a getirdi ve maç da bu skorla tamamlandı.

İkinci yarı oyuna giren ve golünü atan Victor Osimhen, "Bence gol mükemmeldi. Takımı tebrik ediyorum. Hocamızın da doğum günün kutluyum ve bu galibiyeti ona armağan ediyorum. Bu galibiyet için mutluyum. İlk yarı o kadar iyi değildik ama Mauro'nun attığı gollerle öne geçtik. 4 günlük tatil vardı ve iyi dinlendik. Birinci golümün iptal edilmesi normaldi ama ikinci golümün iptal edilmesi normal olamazdı. Golüm Puskas Ödülü'ne aday olabilir, çok klas bir goldü. Neden olmasın?" dedi.

Osimhen rövaşata golü Puskas ödülüne aday olacak mı?

Puskas adayları henüz belirlenmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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