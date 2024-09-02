Osimhen Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Osimhen devre arasından Galatasaray'dan ayrılacak mı? Galatasaray'ın kiralık transferi dünyaca ünlü yıldız futbolcu Victor Osimhen'in transfer detayları belli olmaya başladı. 1 yıllık kiralık olarak Galatasaray kadrosuna katılacak olan Osimhen'in Ocak ayında yani devre arası takımdan ayrılabileceği iddia edildi. Peki, Osimhen Ocak ayında Galatasaray ayrılacak mı, devre arasında gidecek mi? Detaylar...

OSİMHEN OCAK AYINDA GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?

Galatasaray, Napoli'nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Yıldız golcü, bu gece saat 00.30'da sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a gelecek. Nijeryalı yıldızın 11 milyon euro olan yıllık maaşını sarı-kırmızılı takım ödeyecek. Bu transferde satın alma opsiyonu olmayacak. 25 yaşındaki futbolcu, 100 milyonluk değeriyle dünyanın en değerli 4. forveti konumunda.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Victor Osimhen, 4 ay sonra Galatasaray'dan ayrılabilir. Osimhen'in kiralık sözleşmesine Ocak ayına ait fesih maddesi eklendi. Osimhen'e özel teklif gelmesi durumunda karar kendisine ait olacak ve transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray karşılığında bir bedel alacak.

Napoli, Galatasaray'ın Victor Osimhen için yaptığı teklifi kabul etti. Galatasaray, Nijeryalı golcünün yıllık 11 milyon euroluk maaşını ödeyecek. Sarı-kırmızıların Osimhen transferinde opsiyon olmayacak. Galatasaray'da yıldız golcünün transferinin ardından çalışmalar devam edecek. Bugün İtalya'da olan teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukcu, transfer görüşmelerine devam etmek için Avrupa'da kalacak.