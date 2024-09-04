Osimhen Galatasaray'da ne kadar kazanacak? Osimhen Galatasaray maaşı

Osimhen Galatasaray'da ne kadar kazanıyor? Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'den kiraladığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen transferini KAP'a bildirdi. Resmi sözleşmeyi imzalayan Nijeryalı golcünün alacağı ücret de belli oldu. Peki, Osimhen Galatasaray'da ne kadar kazanacak? İşte, Osimhen Galatasaray maaşı haberimizde!

OSİMHEN GALATASARAY'DA NE KADAR KAZANACAK?

Galatasaray, Napoli'den 1 yıllığına kiraladığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'in transferini KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, kiralama bedeli ödemeyeceği Nijeryalı futbolcuya 6 milyon euro maaş ödeyecek. Resmi sözleşmeyi imzalayan Osimhen, Cimbom'da 45 numaralı formayı giyecek. Öte yandan yıldız forvetin bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibi de sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını duyurdu.

OSİMHEN'İN GALATASARAY MAAŞI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.""

OSIMHEN VİDEOSU

Galatasaray, Victor Osimhen'e özel klip hazırladı. Osimhen, videoda UEFA Kupası'nı gösterip "We are the best (En iyisi biziz)" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Tarafların el sıkıştığı sözleşmede satın alma opsiyonu veya Ocak'ta fesih maddesi bulunmuyor.