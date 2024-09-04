Üye Girişi
Haberler

Osimhen Galatasaray'da ne kadar kazanacak? Osimhen Galatasaray maaşı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'den kiraladığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen transferini KAP'a bildirdi. Resmi sözleşmeyi imzalayan Nijeryalı golcünün alacağı ücret de belli oldu. Peki, Osimhen Galatasaray'da ne kadar kazanacak? İşte, Osimhen Galatasaray maaşı

Osimhen Galatasaray'da ne kadar kazanıyor? Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'den kiraladığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen transferini KAP'a bildirdi. Resmi sözleşmeyi imzalayan Nijeryalı golcünün alacağı ücret de belli oldu. Peki, Osimhen Galatasaray'da ne kadar kazanacak? İşte, Osimhen Galatasaray maaşı haberimizde!

OSİMHEN GALATASARAY'DA NE KADAR KAZANACAK?

Galatasaray, Napoli'den 1 yıllığına kiraladığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'in transferini KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, kiralama bedeli ödemeyeceği Nijeryalı futbolcuya 6 milyon euro maaş ödeyecek. Resmi sözleşmeyi imzalayan Osimhen, Cimbom'da 45 numaralı formayı giyecek. Öte yandan yıldız forvetin bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibi de sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını duyurdu.

OSİMHEN'İN GALATASARAY MAAŞI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.""

OSIMHEN VİDEOSU

Galatasaray, Victor Osimhen'e özel klip hazırladı. Osimhen, videoda UEFA Kupası'nı gösterip "We are the best (En iyisi biziz)" ifadelerini kullandı.

Osimhen Galatasaray'da ne kadar kazanacak? Osimhen Galatasaray maaşı

Öte yandan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Tarafların el sıkıştığı sözleşmede satın alma opsiyonu veya Ocak'ta fesih maddesi bulunmuyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

İtalya Serie A Victor Osimhen Victor Osimhen Galatasaray Galatasaray Galatasaray Napoli

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

 Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'nun restine yanıt: Kimse yargıyı tehdit edemez, parmak sallayamaz

İmamoğlu "Hodri meydan" dedi, Adalet Bakanı'ndan yanıt gecikmedi

 ABD'de liseye silahlı saldırı! 4 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı

ABD ayakta! Liseye düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı
Dilruba'ya Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Dilruba'ya bir dava daha açıldı! Bu kez 4 yıl hapsi isteniyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Fabian Ruiz Galatasaray'da mı? Galatasaray Fabian Ruiz'i aldı mı? LPG'ye zam geldi mi? SON DAKİKA! Bu gece otogaza, mazota, LPG'ye zam mı geldi? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Eylül Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Rabiot Galatasaray'da mı? Galatasaray Rabiot'u aldı mı? Osman Ayan kimdir? Şehit Binbaşı Osman Ayan kaç yaşında, nereli? Osimhen Galatasaray'da ne kadar kazanacak? Osimhen Galatasaray maaşı MasterChef Belle Helene tarifi! En güzel Belle Helene tarifi! Belle Helene tarifi nasıl yapılır? Belle Helene için malzemeler! We are the best Galatasaray ne demek? MasterChef Beef Stroganoff tarifi! En güzel Beef Stroganoff tarifi! Beef Stroganoff tarifi nasıl yapılır? Beef Stroganoff için malzemeler! MasterChef Steak Diane tarifi! En güzel Steak Diane tarifi! Steak Diane tarifi nasıl yapılır? Steak Diane için malzemeler! MasterChef Chicken Kiev tarifi! En güzel Chicken Kiev tarifi! Chicken Kiev tarifi nasıl yapılır? Chicken Kiev için malzemeler!
title