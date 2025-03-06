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Osayi Samuel neden yok? Fenerbahçe Rangers maçında Osayi Samuel neden yok, sakat mı, cezalı mı?

Osayi Samuel neden yok? Fenerbahçe Rangers maçında Osayi Samuel neden yok, sakat mı, cezalı mı?
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Fenerbahçe ile Rangers karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu. Peki, Osayi Samuel neden yok? Fenerbahçe Rangers maçında Osayi Samuel neden yok, sakat mı, cezalı mı?

UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda Fenerbahçe'nin İskoçya temsilcisi Rangers'la oynayacağı maçta ilk 11'ler belli oldu. Osayi Samuel neden yok? Fenerbahçe Rangers maçında Osayi Samuel neden yok, sakat mı, cezalı mı?

FENERBAHÇE-RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında Rangers'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe - Rangers mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak

OSAYİ SAMUEL NEDEN YOK?

Fenerbahçe, zorlu karşılaşmaya bazı önemli futbolcularından yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde Fred ve Bright Osayi-Samuel sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

TAKIM KADROLARI ŞÖYLE:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür, Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Rangers : Butland, Tavernier, Pröpper, Souttar, Rıdvan Yılmaz, Cerny, Barron, Diomande, Raskin, Jefte, Dessers

Maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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