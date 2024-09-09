Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Ömer Üründül hakkında araştırmalar yapılıyor. Ömer Üründül kimdir? Ömer Üründül kaç yaşında, nereli? Ömer Üründül hayatı ve biyografisi!

ÖMER ÜRÜNDÜL KİMDİR?

Doğum : 1950 (74 yıl yaşında), İstanbul, Türkiye Eğitim : Özel Saint Benoit Fransız Lisesi, İstanbul Üniversitesi

1950 İstanbul doğumlu olan Ömer Üründül, Özel Saint Benoit Fransız Lisesinden mezun olmasının ardından, İstanbul Üniversitesinde Siyasal Bilimler ve İşletme eğitimi almıştır.

Meslek hayatına 1977 yılında Yapı Mal A.Ş. adıyla kurduğu yapı malzemeleri pazarlama şirketi ile başlamıştır. Yapı Mal A.Ş. zamanının büyük şirketlerinden Entegre Kireç Fabrikasının %60'lık Pazar payı, yine döneminin en büyük mermer fabrikası olan Göksan Göynük'ün ve Nuh Çimento'nun ana bayisi olarak Atatürk Barajı'nın yapım aşamasında tüm taahhüt işlerini üstlenmiştir.

Aynı zamanda, 1987 yılında kurduğu Hurdemir Ltd Şti. İle de Atatürk Barajının hurda demirlerinin pazarlamasını yapmıştır. Firma Ereğli Demir Çelik Fabrikasının da bayiliğini yapmıştır. Ömer Üründül bu şirketlerde bilfiil çalışmış ve bu iki şirket 1993 yılında Atatürk Barajı'nın inşaatının bitimiyle kapatılmıştır.

Burger King ve Ytong Türkiye şirketlerinin hissedarı ve yönetim kurulu üyesi olan Ömer Üründül, inşaat, gıda, eğlence ve özellikle enerji sektöründe çeşitli faaliyetler gösteren Sedko İnşaat A.Ş. ve Üründül Enerji Yatırımları A.Ş.'nin de kurucu ortaklarındandır ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Hobi olarak yaptığı spor yorumculuğuyla da tanınan Ömer Üründül, evli ve 2'si erkek 1'i kız olmak üzere 3 çocuk babasıdır.