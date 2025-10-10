Okan Buruk için ortaya atılan iddia doğru çıktı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kadın basketbol takımı Galatasaray Çağdaş Faktoring için düzenlenen sponsorluk imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, teknik direktör Okan Buruk hakkında çıkan yeni sözleşme iddialarına son noktayı koydu.

"OKAN BURUK'UN SÖZLEŞMESİNİ UZATTIK"

İmza töreni sonrası Ekol Sports'a konuşan Dursun Özbek, Okan Buruk ile yapılan yeni sözleşmeye dair net ifadeler kullandı. Özbek, "Okan Buruk'un sözleşmesini uzattık, yeni bir sözleşme yaptık hocayla beraber" sözleriyle anlaşmanın resmileştiğini duyurdu.

YENİ SÖZLEŞMENİN DETAYLARI GÜNDEMDE

Basında yer alan haberlere göre, Galatasaray yönetimi başarılı teknik adam Okan Buruk ile 2+1 yıllık yeni sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. Mevcut sözleşmesinde 110 milyon TL kazanan Buruk'un yeni anlaşmayla birlikte maaşının 4 milyon euroya çıkarılacağı öne sürülüyor.