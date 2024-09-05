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Oğuz Aydın UEFA listesinde yok mu, listeye yazılmadı mı?

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Sarı-lacivertlilerden UEFA'ya yapılan bildirime göre yeni transferlerden Levent Mercan ve Oğuz Aydın kadroya alınmadı. Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent de kadroya dahil edilmeyen isimler oldu. Peki, Oğuz Aydın UEFA listesinde yok mu, listeye yazılmadı mı?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-lacivertlilerin kadrosuna Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Ryan Kent vebazı isimler dahil edilmedi. Oğuz Aydın UEFA listesinde yok mu, listeye yazılmadı mı?

OĞUZ AYDIN UEFA LİSTESİNDE YOK MU, LİSTEYE YAZILMADI MI?

Fenerbahçe'nin kadrosu:

Kaleciler : İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin

Savunma : Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao

Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski,

Forvet : Edin Dzeko, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin

Oğuz Aydın UEFA listesinde yer almadı.

Fenerbahçe'den bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Sofya Amrabat, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer aldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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