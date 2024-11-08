ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMLARI: 2025 Ocak ayı zamlı Öğretmen maaşı ne kadar olacak?

2025 yılı için memur maaşlarına yapılacak zamlar henüz kesinleşmemiş olsa da, yıllık maaş artışları ve enflasyon oranları göz önünde bulundurularak tahmini rakamlar üzerinde çeşitli hesaplamalar yapılıyor. Öğretmenler, yeni yılda ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Ocak ayı zamlı öğretmen maaşları araştırılıyor. Peki, 2025 Ocak ayı zamlı Öğretmen maaşı ne kadar olacak? Memur maaş zamları!

YENİ YILDA MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2025 yılı için en düşük memur maaşı, hükümetin belirleyeceği toplu sözleşme oranlarına ve enflasyon artışlarına bağlı olarak şekillenecek.

2025 OCAK AYI ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

2025 yılı Ocak ayında öğretmen maaşlarına yapılacak zam, hem enflasyon farkı hem de toplu sözleşme zammı doğrultusunda artacak. 2024 yılının ikinci yarısında TÜFE oranına göre enflasyon farkı eklenerek maaşlar hesaplanacak ve Ocak ayında öğretmen maaşlarına yaklaşık %35 civarında bir zam yapılması bekleniyor. Ocak ayı zam beklentisine göre, 4/1 derece öğretmen maaşı 43.488 TL'den 46.366 TL'ye, 3/1 derece öğretmen maaşı 43.667 TL'den 45.557 TL'ye, 2/1 derece öğretmen maaşı 44.562 TL'den 47.512 TL'ye. 1/4 derece öğretmen maaşı 45.278 TL'den 48.275 TL'ye yükselmesi tahmin ediliyor. Öğretmen maaş zammı ile ilgili tahminler devam ediyor. Henüz maaş zamlarıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

%10,59'LUK ARTIŞ TAHMİNİ İLE OCAK 2025 ZAMLI MEMUR MAAŞI

Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4: 57.762 TL - 63.879 TL

Memur (Üni. Mezunu) 9/1: 40.824 TL - 45.147 TL

Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL - 58.143 TL

Öğretmen 1/4: 47.441 TL - 52.465 TL

Başkomiser 1/3: 58.074 TL - 64.224 TL

Polis Memuru 8/1: 52.552 TL - 58.117 TL

Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL -73.182 TL

Hemşire (Üni. Mezunu) 5/1: 47.060 TL - 52.044 TL

Mühendis 1/4: 58.957 TL - 65.201 TL

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL- 46.326 TL

Profesör 1/4: 85.671 TL - 94.744 TL

Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL - 62.524 TL

Vaiz 1/4: 49.161 TL- 54.367 TL

Avukat 1/4: 56.179 TL- 62.128 TL