Oba Makarna kaç lot verir? Oba Makarna halka arz kişi başında ne kadar, kaç lot düşer?

OBA MAKARNA kaç lot verir? Sorusu, Oba Makarna'nın halka arzına katılmak isteyen vatandaşlar başta olmak üzere birçok yatırımcı tarafından merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmakta. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Oba Makarna'nın halka arzına onay vermesinin ardından yatırımcılar tarafından detaylar sorgulatılıyor. Peki, OBA MAKARNA kaç lot verir? Oba Makarna halka arz kişi başında ne kadar, kaç lot düşer?

OBA MAKARNA KAÇ LOT VERİR?

Halka arza 3 milyon kişinin katılması halinde 15-16 lot hisse dağıtımı yapılması beklenebilir. Son dönemde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklanan halka arz rakamları göz önünde bulundurulduğunda kişi başı 15-16 lot vereceği öngörülmekte fakat bu rakam katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir.

OBA MAKARNA HAKKINDA

1966 yılından bu yana modern üretim tesisleri, teknolojik alt yapısı ve Ar-Ge'ye verdiği önemle sektörünün önde gelen kuruluşları arasında yer alan, son 10 yıllık dönemde makarna ihracat şampiyonu olan Oba Makarna pay başına 39,24 TL sabit fiyatla 22-23 Şubat tarihlerinde talep toplayacak.