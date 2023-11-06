Nesquik hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Nesquik hangi ülkenin markası, kimin malı?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Nesquik markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Nesquik hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

NESQUİK HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Nesquik, Nestlé'ye ait olan kahvaltılık gevrek ve aromalı süt markasıdır. 1948'de Nestlé, Amerika'da Nestle Quik adlı çikolata aromalı süt için bir karışım üretti, 1950'li yıllarda Avrupa'da da bu karışım satılmaya başladı. 1999 yılında ise tüm dünyada Nesquik adıyla bilinmeye başladı. Bugün Nesquik ismi, kahvaltı gevrekleri, süt için toz karışımları, hazır yiyecek ürünleri, şeker çubukları dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde yer almaktadır.

Tarihçe

Nesquik, 1948 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Nestlé Quik olarak çikolata tozu tadında bir karışım olarak piyasaya çıktı. 1950'lerde Avrupa'da Nesquik olarak lanse edildi.