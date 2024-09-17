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Muslera UEFA'da kaç maç ceza aldı? Muslera Avrupa'da hangi maçlarda yok?

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UEFA Disiplin Kurulu, Uruguaylı file bekçisine 3 maç ceza verdi. Peki, Muslera UEFA'da kaç maç ceza aldı? Avrupa'da hangi maçlarda yok?

UEFA, Young Boys maçında gördüğü kırmızı kartla oyundan atılan Fernando Muslera'nın cezasını açıkladı. Peki, Muslera UEFA'da kaç maç ceza aldı? Avrupa'da hangi maçlarda yok?

MUSLERA UEFA'DA KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

UEFA Disiplin Kurulu, Uruguaylı file bekçisine 3 maç ceza verdi.

Muslera, Sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'ndeki

PAOK,

Rigas FS

Elfsborg

maçlarında forma giyemeyecek.

MUSLERA NEDEN CEZA ALDI?

Galatasaray Young Boys maçında yaşananlar:

Galatasaray, karşılaşmanın son bölümünde en azından tur şansını uzatmalara taşıyacak golü ararken konuk takım Young Boys, 87.dakikadaki kontratakta Alan Virginius ile golü buldu ve 1-0 öne geçti.

Galatasaray'da kaptan Muslera, bu golün ardından gol sevinci yaşayan rakibine yaptığı sportmenlik dışı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü. Bu karttan sonra Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna giren Günay Güvenç, kalan dakikalarda kaleyi korudu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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