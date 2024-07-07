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Murat Gevrek kimdir? Murat Gevrek Barış Alper Yılmaz'a ne dedi

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaptığı açıklamada Murat Gevrek hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Peki, Murat Gevrek kimdir? Murat Gevrek Barış Alper Yılmaz'a ne dedi?

Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Türkiye - Hollanda maçında Barış Alper Yılmaz'ı hedef alan demeçler paylaşmıştı. Murat Gevrek kimdir? Murat Gevrek Barış Alper Yılmaz'a ne dedi?

MURAT GEVREK KİM, BARIŞ ALPER YILMAZ'A NE DEDİ?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaptığı açıklamada Murat Gevrek hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

"Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nün sosyal medya paylaşımları' üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. A Milli Futbol Takımımızın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Çeyrek Finali'nde Hollanda ile oynadığı maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Gevrek'in, 02.05.2024 tarihinde Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevi sona ermiştir. Kendisi hakkında açıklamaları nedeniyle soruşturma açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Murat Gevrek kimdir? Murat Gevrek Barış Alper Yılmaz'a ne dedi

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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