Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Rusya Futbol Birliği Antrenörlük departmanı başkanı Sergey Ovchinnikov, antrenörlük kursları için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu Rusya'ya davet ettiklerini ve Mourinho'nun teklifi kabul ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, gelecek sezon kariyerinde yeni bir adım atabilir. Portekizli hoca, gelecek sezon Rusya'da antrenörlük kurslarına katılabilir.
RUSYA'DAN MOURINHO'YA DAVET
Rusya Futbol Birliği Antrenörlük departmanı başkanı Sergey Ovchinnikov, Jose Mourinho'yu antrenörlük kursları için Rusya'ya davet ettiklerini açıkladı. Rus basınına açıklamalarda bulunan Ovchinnikov, Rusya'ya davet ettikleri teknik direktörler ile ilgili konuşarak Mourinho ile olumlu bir görüşme gerçekleştirildiğini dile getirdi.
''MOURINHO TEKLİFİ KABUL ETTİ''
Sergey Ovchinnikov, yaptığı açıklamada, "Jose Mourinho ile yakın zamanda buradaki projemiz konuştuk. Tamam dedi. Rusya'ya gelmeye hazır olduğunu söyledi. Ben aradığım anda Mourinho buraya gelir. Artık dünyada istikrarın sağlanması kaldı.'' dedi.