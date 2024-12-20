Motorine zam gelecek mi? 20-21 Aralık güncel motorin fiyatı ne kadar olacak?

Motorine zam gelecek mi? Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 58 kuruş zam bekleniyor. Motorine zam var mı ve motorin fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Motorine zam var mı? Motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam gelecek mi? Detaylar haberimizdedir…

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre; motorinin litresine 58 kuruş zam bekleniyor. Zamlı fiyatların bu gece yarısı itibarıyla tabelaya yansıması öngörülüyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (20 ARALIK 2024) NE KADAR?

Döviz kurları, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve bölgesel gelişmeler akaryakıt fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Vatandaşlar, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından takip ediyor.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Benzin: 43.12 TL

Motorin: 43.30 TL

LPG: 26.03 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Benzin: 43.01 TL

Motorin: 43.24 TL

LPG: 25.49 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Benzin: 43.56 TL

Motorin: 43.87 TL

LPG: 26.04 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Benzin: 44.04 TL

Motorin: 44.39 TL

LPG: 25.94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.