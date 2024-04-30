Üye Girişi
Haberler

Moonbirds NFT Sahipleri için Yeni Dönem Yuga Labs Yönetiminde Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yuga Labs'ın yönetimindeki Moonbirds koleksiyonu, sahiplerinin ticari haklarını geri kazanmalarını sağlayan bir değişikliğe imza attı. Bu, koleksiyonun daha önce uyguladığı ve tüm eserleri kamusal alana açan CC0 lisansından büyük bir geri adım anlamına geliyor. Değişiklik, sahiplerin eserler üzerindeki kontrolünü artırarak, koleksiyonun piyasada daha rekabetçi bir pozisyon almasını hedefliyor.

Moonbirds koleksiyonu, Yuga Labs'ın yönetimi altında radikal bir değişime imza atarak NFT sahiplerinin ticari haklarını geri kazanmalarını sağladı. Bu yeni politika, koleksiyonun daha önce uyguladığı ve tüm eserleri kamusal alana açan CC0 lisansından büyük bir geri adım anlamına geliyor. Değişiklik, sahiplerin eserler üzerindeki kontrolünü artırarak, koleksiyonun piyasada daha rekabetçi bir pozisyon almasını hedefliyor.

Moonbirds Ticari Haklarını Sahiplerine İade Ediyor

Moonbirds NFT koleksiyonu, büyük Web3 şirketi Yuga Labs tarafından satın alındıktan yaklaşık iki ay sonra, sahiplerinin ticari haklarını yeniden uygulamaya karar verdi. Bu adım, koleksiyonun daha önce aldığı ve eserlerin kamuya açık kullanımına olanak tanıyan Creative Commons CC0 lisansından geri dönüş anlamına geliyor.

X (eski adıyla Twitter) platformunda yapılan açıklamaya göre Moonbirds sahipleri artık eserlerini ticarileştirebilecek. Açıklamada, "Artık Moonbirds, Mythics koleksiyonuna katılarak ticari haklara sahip olacak. CC0 döneminde yapılanlar için bir sorun yok, ancak bundan sonra ticarileştirme yapabilmek için bir Moonbird sahibi olmanız gerekecek" denildi.

2022 yılında telif hakkı politikasını değiştirdiğinde, birçok sahibi şaşırtan Moonbirds, bu değişiklikle bir önceki iş modeline dönüş yapıyor. Bu değişiklik, Moonbirds'ün yaratıcısı Proof'un, Yuga Labs tarafından satın alındığı Şubat ayı ile aynı zamana denk geliyor. Yuga Labs, Bored Ape Yacht Club'ın yaratıcısı ve CryptoPunks'ın haklarının sahibi olarak biliniyor.

Satın alım sonrasında eski Yuga Labs CEO'su Daniel Alegre, "Blok zincirinde sanat, kültür ve toplumu desteklemek adına Proof'un Yuga ekosistemine katılmasından büyük heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Moonbirds, işlem hacmi olarak Bored Apes veya CryptoPunks kadar büyük olmamakla birlikte, piyasadaki en popüler NFT koleksiyonlarından biri olarak kalmaya devam ediyor.

Son olarak Yuga Labs, geçtiğimiz günlerde yapılan bir duyuru ile yeniden yapılanmaya gittiğini ve bu sürecin personel sayısında azalmayı da içereceğini açıkladı. 2022'de zirve yapan NFT işlem hacimlerinin düşmesi ve piyasadaki rekabetin artmasıyla birlikte, telif ücretleri de düşüş gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

Kripto Para Kripto Yatırım Kripto Haberler

Bakmadan Geçme

1 Mayıs'ta yollar kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda alternatif yol güzergahları neler? 1 Mayıs Çarşamba hangi yollar açık? Lila Kağıt halka arz hangi bankalarda var, kaç lot dağıtacak? Lila Kağıt Halka arz fiyatı ne kadar? 2024 Simit Fiyatları: İstanbul ve Ankara'da Simit Ne Kadar? Nihal Candan tekrar cezaevine girecek mi? Nihal Candan yeniden içeri mi giriyor? Sedef Şahin kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Sedef Şahin kaç yaşında, nereli? Sedef Şahin biyografisi! 1 Mayıs'ta borsalar kapalı mı? #128176 1 Mayıs'ta borsada işlem yapılıyor mu? 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI: İşçi ve Emekçiler Bayramı anlamlı, uzun-kısa mesajlar! 1 Mayıs'ta EGO ücretsiz mi, otobüsler bedava mı? Ankara'da 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs'ta kütüphaneler açık mı? 1 Mayıs'ta hangi kütüphaneler açık? Biricik Belediye Başkanı istifa mı etti? DEM Partili Mehmet Begit neden istifa etti, olay ne? #128204 1 Mayıs'ta bankalar tatil mi? 1 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi yollar kapalı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda İstanbul'da hangi yollar açık olacak? Alternatif güzergahlar neresi? 1 Mayıs'ta METRO ve OTOBÜS çalışıyor mu? İşçi Bayramı'nda otobüs ve metrolar açık mı? #128653 1 Mayıs'ta hastaneler açık mı? 1 Mayıs'ta aile hekimleri çalışıyor mu? Eczaneler, sağlık ocağı ve hastaneler açık mı? 1 MAYIS KAPALI YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR | #9940 1 Mayıs'ta kapalı olan yollar hangisi? İstanbul alternatif güzergahlar neler?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title