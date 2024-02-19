Mesai saatleri düşecek mi? Mesai saatleri kaç olacak? Mesai saati nasıl hesaplanır?

Çalışanların merkezde olacağı iş kanunu ile esnek çalışma düzenlemesi için düğmeye basıldı. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından sinyalleri verilen çalışmada detaylar takip ediliyor. Çalışmayla birlikte çalışma saatlerinin 45 saatten 40'a indirilmesi gündemde. Peki, mesai saatleri düşecek mi?

MESAİ SAATLERİ DÜŞECEK Mİ?

Çalışma saatlerinde değişiklik sinyali veren Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumunda sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen yaklaşımla esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracağız. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen iş gücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceğiz. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı, risk odaklı denetim faaliyetlerini artırarak prim tabanını genişleteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

MESAİ SAATİ NASIL HESAPLANIR?

Mesai hesaplaması matematiksel işlemlerle 'Brüt ücret/225 = x 1,5' formülüne göre yapılmaktadır. Örneğin; aylık brüt ücreti 20 bin TL olan bir işçinin 5 saat mesai yaptığını varsayarak;

20.000/225=88.88 x 1,5 = 133.32 TL bir işçinin saatlik çalışma ücretidir. İşçi 5 saat mesai yaptığı için 133.32 TL 5 saatlik mesai süresi ile çarpılır. Bu işlem sonucunda 666.6 TL işverenin 5 saat fazla mesai yapan işçiye ödemesi gereken miktardır.

Vedat Işıkhan





