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Mert Günok neden yok? Mert Günok sakat mı, cezalı mı, kadroda yok mu, yedek mi? Mert Günok kaç maç yok (Beşiktaş Frankfurt)?

Mert Günok neden yok? Mert Günok sakat mı, cezalı mı, kadroda yok mu, yedek mi? Mert Günok kaç maç yok (Beşiktaş Frankfurt)?
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile sahasında karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.Pek, Mert Günok neden yok? Mert Günok sakat mı , cezalı mı?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak müsabakayı İskoç hakem John Beaton yönetecek. Peki, Mert Günok neden yok?Mert Günok sakat mı , cezalı mı?

MERT GÜNOK NEDEN YOK?

İki takım, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı takım, Eintracht Frankfurt'a üstünlük kurarak taraftarını mutlu etmeye çalışacak. Organizasyonda 2 (1980, 2022) şampiyonluğu bulunan Eintracht Frankfurt ise ilk hafta maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş : Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rashica, Muçi, Rafa, Immobile.

Mert Günok neden yok? Mert Günok sakat mı, cezalı mı, kadroda yok mu, yedek mi? Mert Günok kaç maç yok (Beşiktaş Frankfurt)?

Eintracht Frankfurt: Santos, Theate, Koch, Marmoush, Matanovic, Kristensen, Larsson, Dahoud, Ebimbe, Götze, Nkounkou.

Mert Günok, omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle Eintracht Frankfurt maçı kadrosunda yer almadı. Tecrübeli kalecinin Antep deplasmanında forma giymesi bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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