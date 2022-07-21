Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz oranları ne oldu? 21 Temmuz Merkez Bankası faiz yüzde kaç oldu?

21 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne oldu ve Merkez Bankası faiz oranı ne oldu araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022'nin yedinci faiz kararını açıklayan Merkez Bankası, piyasa beklentisi doğrultusunda faizi yüzde kaç tuttu merak ediliyor. Merkez Bankası faiz oranları ne oldu? 21 Temmuz Merkez Bankası faiz yüzde kaç oldu? Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Detatylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI FAİZ ORANLARI NE OLDU?

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) bugün açıkladığı temmuz ayı kararıyla da politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu. Kuruldan karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik riskler olumsuz yönde etkisini sürdürmeye devam etmiş, dünyada iktisadi faaliyetin daha da zayıflamasına sebep olmuştur. Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyon ihtimali artmaktadır. Küresel gıda güvenliğindeki ticaret yasakları ile artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek ve oynak seyir ile temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının sürmesi uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde ayrışma devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin çeşitlenerek arttığı gözlenmektedir.

21 TEMMUZ MERKEZ BANKASI FAİZ YÜZDE KAÇ OLDU?

2022'nin yedinci faiz kararını açıklayan Merkez Bankası, piyasa beklentisi doğrultusunda faizi yüzde 14'te sabit tuttu. Böylece Merkez Bankası yılın ilk 6 ayında olduğu gibi faizi sabit bırakmış oldu.