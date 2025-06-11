Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran 2025 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran 2025 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
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Piyasalarda büyük merakla beklenen soru: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Döviz kurlarından borsa hareketlerine kadar birçok ekonomik göstergenin seyrini etkileyen faiz kararları, yatırımcılar, iş dünyası ve vatandaşlar için büyük önem taşıyor.

2025 yılında Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından açıklanacak yeni faiz kararı için gözler haziran ayı toplantısına çevrildi. "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemdeki sıcaklığını korurken, ekonomi çevreleri bu kararı yakından takip ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 TCMB faiz toplantısı hangi gün? Haziran 2025 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 19 Haziran 2025 tarihinde düzenlenecek.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran 2025 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

TCMB 2025 - 2026 TAKVİMİ

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  • 11 Eylül 2025
  • 23 Ekim 2025
  • 11 Aralık 2025
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  • 12 Mart 2026
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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Yorumlar (1)

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