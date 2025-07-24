"Temmuz ayı faiz kararı ne olacak?" sorusu ekonomistler, yatırımcılar ve iş dünyası tarafından yakından takip ediliyor. TCMB'nin bu toplantıda alacağı karar, döviz kurları, enflasyon, kredi faizleri ve genel ekonomik yönelim açısından kritik öneme sahip oluyor. Peki, Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde? Temmuz ayı faiz kararı ne olacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB'nin 24 Temmuz 2025 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında alınacak faiz kararı, piyasalar açısından belirleyici olacak.

MERKEZ BANKASI TEMMUZ AYI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Toplantı sonrası karar, saat 14.00 itibarıyla resmi internet sitesinde yayımlanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE OLMUŞTU?

Bir önceki PPK toplantısında politika faizi %46 seviyesinde sabit tutulmuştu. Temmuz ayı için ise piyasalarda iki farklı beklenti ön plana çıkıyor: Bir kesim faizin sabit kalmasını beklerken, bazı analistler enflasyondaki yavaşlama nedeniyle 250 baz puanlık bir indirimin gelebileceğini öngörüyor.