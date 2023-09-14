Memura seyyanen zam yapılmaya devam edecek mi? Emekliye seyyanen zam var mı?

Memurların maaşlarına yapılan seyyanen zam uygulamasının devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Memurların maaşlarında herhangi bir artış olup olmayacağı konusunda belirsizlik devam ediyor. Peki, Memura seyyanen zam yapılmaya devam edecek mi? İşte detaylar...

Memura seyyanen zam yapılmaya devam edecek mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından memura yapılacak zam oranları araştırılmaktadır. Memura bu yıl seyyanen zam yapılacak mı merak konusu oldu. Peki, Memura seyyanen zam yapılmaya devam edecek mi? Detaylar haberimizde...

MEMURA SEYYANEN ZAM YAPILMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda zamla ilgili beklentileri ve gelişmeleri değerlendirdi. Erdursun'a göre en düşük maaşı beklentisi 10.000 TL'ydi. Ekim'de en düşük emekli aylığı 10.000 TL'ye tamamlanırsa bu ücret enflasyon ortamında düşük kalabilir. SGK Uzmanı Erdursun, memura verilen 8.077 TL seyyanen zammın tüm emeklilere yansıtılması yönünde olduğunu beklenti olduğunu belirtti.

EN DÜŞÜK MAAŞ 15 BİN TL'Yİ GEÇEBİLİR

Emekliye seyyanen zam beklentisi gerçek olursa en düşük emekli maaşı 15 bin 577 liraya ulaşacak. Prim ve maaş dengesizliğinin giderilmesiyle daha fazla prim ödeyenle tabandan emekli olanlar arasında fark oluşacak.