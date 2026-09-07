2027 memur ve emekli zammı OVP tahminiyle netleşti
Yeni Orta Vadeli Program'daki enflasyon tahminine göre, 2027 Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9,04, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 7 oranında zam öngörülüyor.
2027 yılı ocak ayında memur ve emeklilerin alacağı zam için hesaplar, yeni Orta Vadeli Program'daki (OVP) enflasyon tahminiyle değişti.
2026 yıl sonu enflasyonunun yüzde 28,4 olması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 9,04, memur ve memur emeklilerinin maaş artışının ise yüzde 7 olması öngörülüyor.
Kaynak: Haber Merkezi