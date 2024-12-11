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Melo futbolu bıraktı mı, hangi kulüpte oynuyor? Melo Galatasaray'da ne zaman hangi yıllarda oynadı?

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Galatasaray'ın 41 yaşındaki efsane futbolcusu Felipe Melo, eşiyle birlikte İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılıların kulüp efsaneleri için düzenleyeceği özel organizasyona katılacak Melo'ya özel bir ödül vereceği öğrenildi. Peki, Melo futbolu bıraktı mı, hangi kulüpte oynuyor? Melo Galatasaray'da ne zaman hangi yıllarda oynadı? Brezilyalı yıldızın Trabzonspor maçını da tribünden takip etmesi bekleniyor.

Brezilya Seri A ekiplerinden Fluminense forması giyen ve 2025 yılının sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Galatasaray'ın 41 yaşındaki efsane futbolcusu Felipe Melo, eşi Roberta Nagel ile birlikte İstanbul'a geldi. Brezilyalı yıldızın Trabzonspor maçını da tribünden takip etmesi bekleniyor.Melo futbolu bıraktı mı, hangi kulüpte oynuyor? Melo Galatasaray'da ne zaman hangi yıllarda oynadı?

GALATASARAY, ÖZEL ÖDÜL VERECEK

Brezilyalı futbolcunun, sarı kırmızılı takımın kulüp efsaneleri için düzenleyeceği özel organizasyona katılacağı belirtildi. 2011-15 yılları arasında Galatasaray forması giyen Melo'ya sarı kırmızılı yönetimin özel bir ödül vereceği de aktarıldı.

Melo 41 yaşında ve Fluminense takımında oynamaya devam etmektedir.

TRABZONSPOR MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEYECEK

Öte yandan eşiyle birlikte İstanbul'a gelen Brezilyalı oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. İstanbul'da çay ve su böreği satın alan eşi ve kendisi, paylaştıkları videoda "Çok güzel" ifadelerini kullandı. Felipe Melo'nun 16 Aralık'ta oynanacak Galatasaray- Trabzonspor maçını tribünden takip etmesi bekleniyor.

Melo futbolu bıraktı mı, hangi kulüpte oynuyor? Melo Galatasaray'da ne zaman hangi yıllarda oynadı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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