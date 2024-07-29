Üye Girişi
Haberler

Meliha Diken hangi takımda oynuyor? Meliha Diken şu anki takımı neresi, mevkisi ne?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli voleybolcu Meliha Diken'in hangi takımda oynadığı ve hangi takımlı olduğu merak ediliyor. Peki, Meliha Diken hangi takımda? Meliha Diken şu andaki takımı neresi, mevkisi ne araştırılıyor. İşte Meliha Diken hakkında bilgiler...

Meliha Diken hangi takımda? Milli voleybolcu Meliha Diken'in hangi takımda oynadığı ve hangi takımlı olduğu merak ediliyor. Peki, Meliha Diken hangi takımda? Meliha Diken şu andaki takımı neresi, mevkisi ne araştırılıyor. İşte Meliha Diken hakkında bilgiler yazımızda...

MELİHA DİKEN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Meliha İsmailoğlu Diken, Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi profesyonel takımlarından Fenerbahçe'de smaçör olarak oynayan Bosna-Hersek asıllı Türk millî profesyonel voleybolcudur. Daha öncesinde; OK Kula Gradacac, İlbank, Eczacıbaşı ve VakıfBank kulüplerinde forma giydi.

MELİHA DİKEN'İN OYNADIĞI TAKIMLAR

  • OK Kula Gradacac (2001-11)
  • İlbank (2011-14)
  • Fenerbahçe (2014-17)
  • Eczacıbaşı (2017-19)
  • VakıfBank (2019-21)
  • Fenerbahçe (2021-günümüz)

Spor hayatına sekiz yaşındayken OK Kula Gradacac takımı ile Bosna-Hersek'te başladı. 2009 ve 2011'de yılın voleybolcusu seçildi. Yaz aylarında ise amatör olarak plaj voleybolu oynuyordu. 16 yaşında Türkiye'ye geldi, ardından spor ve eğitim hayatını Türkiye'de sürdürdü. 2011'de Ankara'da İlbank takımında oynamaya başladı. Mayıs 2014'te ise Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe ile birçok başarı gösterip kupalar kazandı. Bosna Hersek doğumlu olmasına rağmen Türkiye'nin salon ve plaj voleybolu formasıyla oynadı. Röportajlarda, yazları plaj voleybolu oynadığı için kendisini de voleybol açısından çok geliştirdiğini söylüyordu. 2017 yılında ise Eczacıbaşı takımına transfer oldu. Aynı şekilde Eczacıbaşı'ndaki kariyerinde de birçok başarıya katkı sağladı. 2019'da VakıfBank kulübüne transfer oldu ve bu kulüple de birçok başarıya imza attı ve kupalar kazandı. Ardından Mayıs 2021'de Fenerbahçe'ye geri döndü. Bu süreçte Türkiye kadın millî voleybol takımı ile turnuvalarda boy gösterdi ve başarılar elde etti.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Voleybol Gündem Spor Haberler

İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı

İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı

 Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı

Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı

 Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

Bakmadan Geçme

Ebrar Karakurt hangi takımda oynuyor? Ebrar Karakurt şu anki takımı neresi, mevkisi ne? Meliha Diken hangi takımda oynuyor? Meliha Diken şu anki takımı neresi, mevkisi ne? Derya Cebecioğlu hangi takımda oynuyor? Derya Cebecioğlu şu anki takımı neresi, mevkisi ne? Kovacic Fenerbahçe'ye gelecek mi? Jose Mourinho'nun liste başında yer alıyordu 29-30 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 29-30 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Maltepe, Başakşehir, Kadıköy 29-30 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Aliağa, Bayraklı, Bergama 29-30 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Yüreğir, Karataş, Pozantı 29-30 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Nurdağı, Oğuzeli 29-30 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Meram, Ilgın, Karapınar 29-30 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Muratpaşa, Finike, Kemer 29-30 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! Lamine Yamal'ın sevgilisi kim, adı ne? Yamal'ın sevgilisi Alex Padilla kimdir, kaç yaşında? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Mustafakemalpaşa, Osmangazi, Nilüfer 29-30 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! Balık burcu kadını ve İkizler burcu erkeği uyumlu mu? Balık burcu kadını ve ikizler burcu erkeği aşk uyumu nedir?
Orman yangınında yuvaları küle döndü! Acılı aile evlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi

Orman yangınında yuvaları küle döndü! Acılı aile evlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title