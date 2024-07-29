Meliha Diken hangi takımda oynuyor? Meliha Diken şu anki takımı neresi, mevkisi ne?

Meliha Diken hangi takımda? Milli voleybolcu Meliha Diken'in hangi takımda oynadığı ve hangi takımlı olduğu merak ediliyor. Peki, Meliha Diken hangi takımda? Meliha Diken şu andaki takımı neresi, mevkisi ne araştırılıyor. İşte Meliha Diken hakkında bilgiler yazımızda...

MELİHA DİKEN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Meliha İsmailoğlu Diken, Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi profesyonel takımlarından Fenerbahçe'de smaçör olarak oynayan Bosna-Hersek asıllı Türk millî profesyonel voleybolcudur. Daha öncesinde; OK Kula Gradacac, İlbank, Eczacıbaşı ve VakıfBank kulüplerinde forma giydi.

MELİHA DİKEN'İN OYNADIĞI TAKIMLAR

OK Kula Gradacac (2001-11)

İlbank (2011-14)

Fenerbahçe (2014-17)

Eczacıbaşı (2017-19)

VakıfBank (2019-21)

Fenerbahçe (2021-günümüz)

Spor hayatına sekiz yaşındayken OK Kula Gradacac takımı ile Bosna-Hersek'te başladı. 2009 ve 2011'de yılın voleybolcusu seçildi. Yaz aylarında ise amatör olarak plaj voleybolu oynuyordu. 16 yaşında Türkiye'ye geldi, ardından spor ve eğitim hayatını Türkiye'de sürdürdü. 2011'de Ankara'da İlbank takımında oynamaya başladı. Mayıs 2014'te ise Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe ile birçok başarı gösterip kupalar kazandı. Bosna Hersek doğumlu olmasına rağmen Türkiye'nin salon ve plaj voleybolu formasıyla oynadı. Röportajlarda, yazları plaj voleybolu oynadığı için kendisini de voleybol açısından çok geliştirdiğini söylüyordu. 2017 yılında ise Eczacıbaşı takımına transfer oldu. Aynı şekilde Eczacıbaşı'ndaki kariyerinde de birçok başarıya katkı sağladı. 2019'da VakıfBank kulübüne transfer oldu ve bu kulüple de birçok başarıya imza attı ve kupalar kazandı. Ardından Mayıs 2021'de Fenerbahçe'ye geri döndü. Bu süreçte Türkiye kadın millî voleybol takımı ile turnuvalarda boy gösterdi ve başarılar elde etti.