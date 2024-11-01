İstanbul Maratonu, her yıl düzenlenen ve dünyanın en büyük şehirlerinden birinde, kıtalararası koşulan tek maraton olma özelliği taşıyan önemli bir etkinlik olarak spor tutkunlarının ilgisini çekiyor. İstanbullular ve diğer katılımcılar, maratonun tarihi ve başlangıç yerini merak ediyor. İstanbul Maratonu, 2024 yılında 3 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Maraton, her yıl olduğu gibi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayacak ve Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek. Peki, maraton koşusu ne zaman? İstanbul Maraton koşusu saat kaçta, nerede? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL MARATON KOŞUSU SAAT KAÇTA, NEREDE?

Başlangıç noktasına girişlere 11.45 'e kadar izin verilecek. Bu saatten sonra alana giriş yapılamayacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na doğru geçişlere izin verilmeyecek.

HALK KOŞUSU ÜCRETLİ Mİ?

Halk koşusu kayıtlarından ücret alınmamaktadır.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Abdullahağa Caddesi (Beylerbeyi Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Bağlantı yolları ve Beylerbeyi İskelesi (Akım Beylerbeyi Çamlıca Caddesine doğru verilecek), Kısıklı Caddesi, D-100 kuzey ve güney katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş¸ önü D-100 Karayolu güney katılım, Mahiriz Caddesi D-100 güney katılım, Altunizade Köprü üzeri D-100 güney-kuzey katılım, Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım, Beylerbeyi katılım, Güney Zincirlikuyu ayrımı, Sait Çiftçi katılımı, Fenerbahçe Göztepe'den gelip TEM ayrımına katılım, Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım, Kuzey Ataşehir'den Rıdvan Dedeoğlu'na katılım, FSM turnikelerinden gelip 1. Çevre Yolu ayrımı, güneyden gelip kuzeye katılım, Mustafa Kemal Köprü altından kuzeye katılım, Altunizade köprü altı halk koşusunun başladığı yer, maraton ile halk koşusu arası, park girişi, maratonun başladığı yer, park çıkışı, park çıkışı turnikeler arası ve kuzey turnike sahası, Avrupa yakasında, Merkez Komutanlığı ışıklar, Opel Gerçek önü, Sait Çiftçi köprü¨ katılımı (E-5 Karayolu güney katılım), Sabancı Lisesi önü, Yıldız ışıklar, Akdoğan Sokak girişi, Ressam Hamdi Bey, Bostancı Veli, Abbasağa, Hasfırın, Serence Bey sokaklar, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş¸ Meydan, Vestel ışıklar, Palangalar ışıklar, Ortaköy Meydanı, Muhakkik Sokak girişi, Akaretler ışıklar, VİP Otel önü, Süzer Plaza önü, Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri, Mete Kavşağı, Gümüş¸ Caddesi başı, Gümüşsuyu'ndan toprak yola iniş¸ Dolmabahçe ışıklar, Kahve Dünyası önü, Akyol Caddesi başı, Meclis-i Mebusan Yokuşu başı, Aydilimi Pastanesi yanı, Kabataş¸ ışıklar, Fındıklı ışıklar, Deniz Limanı çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Caddesi gelişi, Boğazkesen ışıklar, Tophane ışıklar, Revani Sokak gelişi, Kemeraltı ışıklar, Karaköy Meydanı, Perşembe Pazarı ışıklar, Azapkapı'dan Tarlabaşı'na mecburi istikamet, Şişhane Meydanı'ndan Bankalar Caddesi girişi, Tarlabaşı'ndan Perşembe Pazarı'na giriş, Şişhane ışıklardan Kasımpaşa'ya mecburi yön, Kasımpaşa'dan Unkapanı Köprü¨ ayrımı, Perşembe Pazarı'ndan Unkapanı Köprü ayrımı, Sahil Kennedy Caddesi Ataköy Havuzlu Kavşak'tan Sirkeci ışıklara kadar kuzey ve güney istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Sultanahmet At Meydanı, Yerebatan Caddesi, Klodfarer Caddesi, Nuruosmaniye Caddesi, Ayasofya Meydanı ile Galata ve Unkapanı köprüleri ile Avrasya Tüneli trafiğe kapalı tutulacaktır.