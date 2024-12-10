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Malmö Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Malmö Galatasaray şifresiz yayınlanacak mı?

Malmö Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Malmö Galatasaray şifresiz yayınlanacak mı?
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Malmö ile Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki, Malmö Galatasaray şifresiz yayınlanacak mı? Malmö Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi maçında Galatasaray ile Malmö karşı karşıya gelecek. Peki, Malmö Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Malmö Galatasaray şifresiz yayınlanacak mı?

MALMÖ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak olan Galatasaray, 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te üç puan için sahada olacak.

MALMÖ GALATASARAY ŞİFRESİZ YAYINLANACAK MI?

Malmö Galatasaray maçı TRT 1'den şifresiz canlı olarak yayınlanacak.

MALMÖ GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

Galatasaray : Muslera, Jelert, Metehan Baltacı, Sanchez, Torreira, Berkan Kutlu, Ziyech, Mertens, Yunus Akgün, Sara, Batshuayi

Malmö : Friedrich, Larsen, Rosler, Busanello, Zatterström, Rosengren, Pena, Christiansen, Johnsen, Bolin, Botheim

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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