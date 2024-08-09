Maçlar neden geç başlıyor? Bu sezon maçlar neden geç saate başlıyor?
Normalde hafta içi saat 20.00'de hafta sonu ise 19.00'da başlayan Süper Lig maçları bu sezon geç saatlere alındı. Peki, Maçlar neden geç başlıyor? Bu sezon maçlar neden geç saate başlıyor?
Maçlar neden geç başlıyor? Normalde hafta içi saat 20.00'de hafta sonu ise 19.00'da başlayan Süper Lig maçları bu sezon geç saatlere alındı. Peki, Maçlar neden geç başlıyor? Bu sezon maçlar neden geç saate başlıyor? Detaylar...
MAÇLAR NEDEN GEÇ SAATE BAŞLIYOR?
Trendyol Süper Lig'de ilk hafta programı açıklandı ve yeni sezon resmen başladı. Süper Lig'de bu haftaki maçlarda dikkat çekici bir nokta oldu. Geçtiğimiz sezonlar hafta içi maçları saat 20.00'de hafta sonu maçları ise 19.00'da başlardı. Ancak bu sezon hafta içi hafta sonu fark etmeksizin birçok akşam maçı saat 21.00'den sonraya alınmış durumda. Bazı maçları 21.00'de bazıları ise 21.45'te başlayacak.
İşte Süper Lig'de haftanın maç programı:
9 Ağustos Cuma
21.00 Galatasaray - Hatayspor
10 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa - Konyaspor
21.45 Antalyaspor - Göztepe
21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor
11 Ağustos Pazar
19.15 Sivasspor - Trabzonspor
21.45 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor
21.45 Samsunspor - Beşiktaş
12 Ağustos Pazartesi
21.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir
21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK
Maçların neden geç saatlere alındığı ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.