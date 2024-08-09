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Maçlar neden geç başlıyor? Bu sezon maçlar neden geç saate başlıyor?

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Normalde hafta içi saat 20.00'de hafta sonu ise 19.00'da başlayan Süper Lig maçları bu sezon geç saatlere alındı. Peki, Maçlar neden geç başlıyor? Bu sezon maçlar neden geç saate başlıyor?

Maçlar neden geç başlıyor? Normalde hafta içi saat 20.00'de hafta sonu ise 19.00'da başlayan Süper Lig maçları bu sezon geç saatlere alındı. Peki, Maçlar neden geç başlıyor? Bu sezon maçlar neden geç saate başlıyor? Detaylar...

MAÇLAR NEDEN GEÇ SAATE BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta programı açıklandı ve yeni sezon resmen başladı. Süper Lig'de bu haftaki maçlarda dikkat çekici bir nokta oldu. Geçtiğimiz sezonlar hafta içi maçları saat 20.00'de hafta sonu maçları ise 19.00'da başlardı. Ancak bu sezon hafta içi hafta sonu fark etmeksizin birçok akşam maçı saat 21.00'den sonraya alınmış durumda. Bazı maçları 21.00'de bazıları ise 21.45'te başlayacak.

İşte Süper Lig'de haftanın maç programı:

9 Ağustos Cuma

21.00 Galatasaray - Hatayspor

10 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa - Konyaspor

21.45 Antalyaspor - Göztepe

21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor

11 Ağustos Pazar

19.15 Sivasspor - Trabzonspor

21.45 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor

21.45 Samsunspor - Beşiktaş

12 Ağustos Pazartesi

21.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir

21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK

Maçların neden geç saatlere alındığı ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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